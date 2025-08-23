“Rematan” financieras señaladas por EU
Ciudad de México.- CIBanco, Intercam y Vector, las tres financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, prácticamente han sido rematadas por parte de sus interventores y se trata de vender lo más posible antes de que comience el bloqueo de operaciones el 20 de octubre, dijeron fuentes del sector.
Luego de que Multiva logró adquirir el negocio fiduciario de CIBanco y que Kapital Bank prácticamente se hizo de los mejores activos de Intercam, a excepción de su licencia bancaria, Vector se encuentra en el mismo proceso, con al menos cinco instituciones interesadas, donde ha resaltado el nombre de Mifel, para adquirir la casa de bolsa que fundó el regiomontano por adopción Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Las fuentes, que pidieron el anonimato, dijeron que se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio para el resto de los jugadores del sistema financiero del país, y de momento se sigue tocando la puerta buscando postores.
Como parte de la venta de los activos, sucursales y fideicomisos, así como casa de bolsa y operadora de bonos a Kapital Bank, la marca Intercam desaparecerá de forma paulatina.
