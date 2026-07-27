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Decomisan máquinas tragamonedas

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Decomisan máquinas tragamonedas

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de Michoacán y Sonora informaron este domingo del decomiso de un total de 143 máquinas tragamonedas en varios operativos realizados en los últimos días.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ejecutó 10 órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Uruapan, donde se aseguraron 49 máquinas tragamonedas (minicasinos), narcóticos y la detención de una persona, en el marco de un operativo contra la extorsión y delitos contra la salud.

Las diligencias se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las colonias Ampliación San Francisco, San Luis, La Mora, Real de Santa Rosa, Periodismo, Movimiento Antorchista y Los Doctores, así como en un domicilio de la calle Mariano Matamoros, según dio a conocer la FGE en un comunicado.

Precisó que en el inmueble ubicado sobre la calle Mariano Matamoros se encontraron siete máquinas tragamonedas, diversos recipientes con marihuana, un contenedor con sustancia granulosa de color blanco con características propias de un narcótico, teléfonos celulares.

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