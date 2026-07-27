Reivindica CSP pensión universal

ACAPULCO, Gro.- En medio del proceso interno de Morena para definir a su coordinador estatal rumbo a las elecciones de 2027 en Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la pensión universal para adultos mayores como uno de los principales legados del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que este programa social se entrega sin distinción partidista ni condicionamientos, al tiempo que afirmó que la transformación debe continuar y descartó un regreso a las políticas del pasado.

Durante la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Acapulco, la Mandataria sostuvo que México es uno de los pocos países donde todas las personas mayores de 65 años reciben una pensión universal, sin importar su afiliación política.

“La pensión universal para adulto mayor es un gran legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sólo en México, todos los adultos mayores al cumplir 65 años tienen pensión universal. A nadie se le pregunta si pertenece a un partido político o si va a votar por alguien; es universal”, afirmó.

Las declaraciones de la Presidenta se producen mientras Morena desarrolla el proceso para definir a su coordinador estatal en Guerrero, figura que perfila al partido de cara a la renovación de la gubernatura en 2027. En ese contexto, Sheinbaum Pardo aseguró que su administración busca dar continuidad al proyecto iniciado por López Obrador, y sostuvo que su gobierno no pretende regresar a las políticas que, dijo, prevalecieron antes del movimiento de la 4T.

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“No queremos regresar al pasado”, expresó, al tiempo que defendió la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a reconocer el trabajo de cuidados que históricamente han realizado millones de mujeres.

Detalló la mandataria que ese apoyo representa un reconocimiento a quienes por décadas dedicaron gran parte de su vida al cuidado de sus familias sin recibir una remuneración económica por ello.