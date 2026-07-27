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Se descarrila tren de carga en Naco, Sonora

Por El Universal

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Se descarrila tren de carga en Naco, Sonora

NACO, Son.- Un vagón tipo carrotanque de un tren de carga de Ferromex se descarriló la noche del sábado en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Naco, lo que provocó un escurrimiento menor de una sustancia química y la movilización de cuerpos de emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el incidente no dejó personas lesionadas y que únicamente se registraron daños materiales.

Tras el descarrilamiento, autoridades estatales, corporaciones de Seguridad Pública y personal de la empresa ferroviaria implementaron un operativo para acordonar el área, contener el derrame y evitar riesgos para la población y medio ambiente.

De acuerdo con los primeros reportes, el escurrimiento fue de baja magnitud y no representa un peligro inmediato para las comunidades cercanas; sin embargo, la zona permanece bajo resguardo preventivo mientras continúan las labores técnicas.

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Las autoridades realizan trabajos de evaluación, monitoreo y recuperación del producto derramado, además de verificar que existan condiciones seguras antes de retirar la unidad ferroviaria y restablecer por completo la circulación sobre la vía.

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