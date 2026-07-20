Sheinbaum defiende derecho al voto de mujeres

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Al defender el derecho de las mujeres para votar en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las propuestas de jóvenes de oposición, quienes han planteado exámenes a la ciudadanía para poder votar y un voto por familia.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "quieren que gobierne una élite", tienen "odio al pueblo" y quieren que se regrese al Porfiriato.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal exhibió que el militante de Acción Nacional, Javier Albarrán, planteó un responsable por familia de emitir el voto "pensando en su esposa" y en sus hijos. Mientras que la abogada y profesora universitaria, Natalia Torres, sugirió exámenes para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.

"¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además, la contradicción de hablar de libertad, porque ellos, ahora el panismo o el prianismo, han decidido reivindicar los principios de la derecha que, por cierto, en México no tienen sustento. (...). Lo que hay es un odio al pueblo, eso es lo que les molesta, ellos quieren que una élite gobierne México", expresó.

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También señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego declaró que no deberían votar quienes reciben programas de Bienestar.

"Entonces, es una visión en contra de las libertades, en contra de la democracia, muy autoritaria, pero sobre todo una visión que lo que muestra es un odio profundo al pueblo de México. Por eso no tienen posibilidad de crecer, porque con un pueblo además cada vez más consciente, pues cómo van a aceptar estas propuestas. Pero lo más increíble es que ahora se atreven a decirlas, yo creo que siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo", añadió la titular del Ejecutivo federal.

Recalcó Claudia Sheinbaum que el voto es el momento quizá más democrático el día de la elección, porque vale exactamente lo mismo el del hombre más rico de México que el de la persona menos acanalada.

La mandataria federal citó al fallecido escritor Carlos Monsiváis ante estos planteamientos de jóvenes de oposición: "La doctrina del conservadurismo es la hipocresía".

"¿Quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos que las mujeres no voten? ¿Quién va a estar de acuerdo con eso, con que en la familia, solo vote el padre de familia? ¿ Y además qué pasa con las familias diversas o con una mamá que es soltera?", cuestionó.