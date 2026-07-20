Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Bloquean la carretera federal México-Laredo habitantes de la delegación de El Pujal porque piden que se arregle el camino El Cuiche-Cuatro Caminos.

Habitantes de esta delegación, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera de Valles sobre la carretera federal, protestaron porque el camino vecinal de uso casi generalizado se encuentra en condiciones deplorables.

El bloqueo comenzó alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 20 de julio y refirieron que por lo pronto no se moverán de ese lugar hasta escuchar a autoridades del Ayuntamiento.

LEA TAMBIÉN Derrapa en moto y queda inconsciente en El Pujal El hombre presuntamente no llevaba bien colocado el casco y se golpeó la cabeza contra una guarnición

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí