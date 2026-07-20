Habitantes de El Pujal bloquean carretera México-Laredo
La manifestación inició a las 10:00 horas con la exigencia de que que se arregle un camino
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CIUDAD VALLES.- Bloquean la carretera federal México-Laredo habitantes de la delegación de El Pujal porque piden que se arregle el camino El Cuiche-Cuatro Caminos.
Habitantes de esta delegación, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera de Valles sobre la carretera federal, protestaron porque el camino vecinal de uso casi generalizado se encuentra en condiciones deplorables.
El bloqueo comenzó alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 20 de julio y refirieron que por lo pronto no se moverán de ese lugar hasta escuchar a autoridades del Ayuntamiento.
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