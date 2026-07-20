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ADSL identifica a los responsables de riña

Se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 10:11 a.m.
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ADSL identifica a los responsables de riña
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      El Club Atlético de San Luis informó que, tras los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Libertad Financiera al término del partido entre nuestro equipo y el Club de Fútbol Cruz Azul, correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

      En coordinación con el personal de seguridad del estadio, se identificó plenamente a las personas involucradas en el altercado.

      Se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, con el objetivo de prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza.

      Como institución, condenamos cualquier manifestación de violencia dentro y en las inmediaciones de nuestro estadio. Nuestras acciones continuarán encaminadas a mejorar la experiencia de todas las personas que asisten al inmueble y a promover un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia.

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      Invitamos a nuestra afición a asistir con confianza a los partidos de nuestro equipo, con la certeza de que el personal del club, en coordinación con las autoridades y los servicios externos de seguridad, mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de todos los asistentes.

      Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día con día para mejorar la experiencia de nuestra afición en el Estadio Libertad Financiera.

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