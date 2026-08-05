Define UNAM fecha de examen de control

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó las sedes y fechas para el examen de control luego de las irregularidades presentadas en el certamen de ingreso 2026-2027.

Las autoridades de la Máxima Casa de Estudios se comprometieron en habilitar sedes para los estudiantes foráneos, además de la de Ciudad de México, que presentarán su examen de control.

Esta evaluación será aplicada a 58 mil aspirantes, y no indica que exista una falta, sólo es una recomendación hecha por la Comisión Técnica tras el examen fallido en línea que aplicó Territorium life.

A partir del viernes 7 de agosto los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a "TU SITIO", que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

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Ahí obtendrán su cita para el próximo Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

· León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

· Oaxaca, Oaxaca (el próximo 13 de agosto)

· Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

· Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección:

https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx