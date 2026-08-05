logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Define UNAM fecha de examen de control

Se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto; se habilitarán sedes para foráneos

Por El Universal

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
A
Define UNAM fecha de examen de control
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó las sedes y fechas para el examen de control luego de las irregularidades presentadas en el certamen de ingreso 2026-2027.

      Las autoridades de la Máxima Casa de Estudios se comprometieron en habilitar sedes para los estudiantes foráneos, además de la de Ciudad de México, que presentarán su examen de control.

      Esta evaluación será aplicada a 58 mil aspirantes, y no indica que exista una falta, sólo es una recomendación hecha por la Comisión Técnica tras el examen fallido en línea que aplicó Territorium life.

      A partir del viernes 7 de agosto los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a "TU SITIO", que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ahí obtendrán su cita para el  próximo Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

      Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

      · León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

      · Oaxaca, Oaxaca (el próximo 13 de agosto)

      · Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

      · Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

      En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección:

      https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas: embajador
      Hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas: embajador

      "Hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas": embajador

      SLP

      El Universal

      Más de 50 mil armas decomisadas evidencian compromiso conjunto para mejorar seguridad en ambas naciones.

      UNAM anuncia examen de control presencial del 12 al 19 de agosto
      UNAM anuncia examen de control presencial del 12 al 19 de agosto

      UNAM anuncia examen de control presencial del 12 al 19 de agosto

      SLP

      El Universal

      Los aspirantes con puntaje mínimo podrán consultar cita y documentación requerida en línea.

      Denuncias de aspirantes motivan investigación en Normal Rural Mactumactzá
      Denuncias de aspirantes motivan investigación en Normal Rural Mactumactzá

      Denuncias de aspirantes motivan investigación en Normal Rural Mactumactzá

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía de Chiapas abrió cinco carpetas de investigación tras denuncias por maltratos en la Normal Mactumactzá.

      Accidente aéreo en Hermosillo deja tres personas con lesiones
      Accidente aéreo en Hermosillo deja tres personas con lesiones

      Accidente aéreo en Hermosillo deja tres personas con lesiones

      SLP

      El Universal

      Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un hospital de Hermosillo para observación.