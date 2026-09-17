Abre "Xólotl", nuevo albergue para perros y gatos en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Con una inversión de 112 millones de pesos, a partir de este jueves abrió sus puertas "Xólotl", el nuevo Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal de la Ciudad de México, el cual contará con espacio para albergar a 600 perros y gatos en situación de abandono.

Clara Brugada inaugura nuevo albergue para animales en CDMX

El terreno de 51 mil 700 metros cuadrados está ubicado en la Alameda Oriente, donde también se proyecta abrir la Utopía Animal, un espacio lúdico para que la población pueda llevar a sus animales de compañía, cuyas obras arrancarán "pronto", dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al encabezar la apertura del nuevo albergue, la mandataria capitalina consideró que este espacio representa "un cambio profundo en nuestra manera de entender la ciudad y la relación que debemos de tener con los animales".

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Detalles de la infraestructura y servicios del albergue Xólotl

El nuevo albergue se construyó sobre un terreno de 51 mil 700 metros cuadrados y cuenta con 27 nuevos espacios, que se traducen en 6 mil 402 metros cuadrados de superficie construida, detalló el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

Cuenta con áreas de día y de noche, estancias individuales, dobles y especiales, para brindar atención de acuerdo con las condiciones de cada animal; espacios de atención veterinaria, almacenamiento, servicios operativos, así como áreas para personal y voluntariado.

"Rescatar no significa solamente poner a salvo a un animal, sino que significa darle la oportunidad de recuperarse", destacó el secretario, al afirmar que el proyecto cuenta con áreas de recreación, convivencia, adiestramiento, paseo y socialización, además de que busca acercar a las familias con sus animales.