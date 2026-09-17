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En menos de 24 horas, hallan los cuerpos de dos mujeres en Chiapas

Con 29 feminicidios en el año, la Colectiva 50+1 pide investigaciones con perspectiva de género e infancia.

Por El Universal

Septiembre 17, 2026 02:39 p.m.
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En menos de 24 horas, hallan los cuerpos de dos mujeres en Chiapas
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      En menos de 24 horas, los cuerpos de dos mujeres, una de ellas menor de edad, presuntamente víctimas de feminicidio, fueron encontrados en Tuxtla Gutiérrez y el municipio de El Bosque, informó la Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas.

      Detalles confirmados sobre los hallazgos

      La agrupación feminista expresó que es indignante "el atroz feminicidio" de Lizbeth de 12 años, originaria del municipio de Ocosingo, cuyo cuerpo "de acuerdo con reportes de prensa, fue hallado con huellas de violencia" en la colonia Santa Isabel de Tuxtla Gutiérrez.

      En el segundo caso, la joven Elizabeth fue localizada sin vida en las inmediaciones del panteón municipal de El Bosque. La víctima presuntamente "había salido a celebrar las fiestas patrias y fue víctima de la violencia extrema que prevalece en nuestras comunidades".

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      Reacciones y demandas de la Colectiva 50+1 Chiapas

      Suman 29 feminicidios en lo que va del año

      La Colectiva 50+1 Chiapas agregó que con estos hechos, la cifra asciende a 29 feminicidios en Chiapas en el año que transcurre; "cada cifra representa una historia, una familia destruida y un fallo sistémico que no podemos tolerar", enfatizó.

      Ante los nuevos hechos, la organización exigió de manera urgente y prioritaria que se realice una revisión integral e inmediata de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas para garantizar que ésta no sea un mero trámite administrativo, sino un instrumento real de protección.

      Que se ofrezca un informe público detallado sobre las acciones, avances y resultados de las estrategias de prevención de la violencia feminicida realizadas por las autoridades competentes.

      La demanda es que las investigaciones se realicen además con perspectiva de género e infancia y que eviten revictimización y se garantice la pronta captura de los involucrados en estos recientes dos casos.

      Exigimos, manifestó 50+1, que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad constitucional y garanticen de forma efectiva el derecho a una vida libre de violencia.

      "Las niñas y mujeres de Chiapas no pueden seguir saliendo a las calles con miedo, ni viendo truncadas sus vidas en total indefensión", puntualizó.

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