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Seguridad

Localizan a hombre sin vida al interior del Tangamanga I

La Guardia Civil aseguró el área y la Fiscalía inició las diligencias correspondientes

Por Redacción

Septiembre 17, 2026 03:01 p.m.
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Localizan a hombre sin vida al interior del Tangamanga I
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      Un hombre de 40 años aproximadamente fue localizado sin vida dentro del parque Tangamanga 1.

      El reporte se recibió cerca de las 13:00 horas de este jueves, y se refería a una persona sin signos vitales en el área verde entre la calle Ruta Ciudades de la Revolución y la calle de los Potosinos Ilustres.

      Al sitio arribaron agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes aseguraron el área y, posteriormente, la Policía de Investigación y los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las diligencias correspondientes.

      El hombre quedó registrado como NN (no identificado), pero no se han dado más detalles del hallazgo. 

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