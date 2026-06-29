Revelan amenazas y humillaciones de exdirector de Pemex

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María Felicia Jiménez Lavie, ingeniera nuclear, académica y docente de la UNAM, expresó tener miedo de las influencias de su esposo Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, motivo por el cual hasta hace unos días denunció que fue víctima de violencia doméstica, tras darse a conocer el video de los hechos.

Tipos de violencia y episodios denunciados

Ayer domingo, en entrevista con Deyanira Pérez Bahena para Grupo Fórmula, María Felicia relata que habían diferentes tipos de violencia en la relación, como violencia física, económica y psicológica, pero "este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente. Esta ocurrió en tres ocasiones solamente, siendo la primera en 2022", refirió sobre el video que circula en redes sociales donde se ve a Víctor Rodríguez golpearla, jalonearla y empujarla hacia un sillón, mientras un menor está presenciando el episodio.

Aseguró que tiene miedo del poder del funcionario, de las represalias y de todas las consecuencias que pueda traer esta denuncia, pues tras el hecho la han tratado de silenciar al bloquear las redes sociales que utilizó para publicar los videos de la violencia de la que fue víctima.

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"Una cuenta de X que abrí para exhibir los videos la cancelaron totalmente de manera de que yo publiqué los videos el jueves en la noche y ya el viernes no estaban. Después denuncié a la página del INEEL (Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias) que el director general del INEEL era un violentador, puse los videos desde dos diferentes Face (Facebook) míos y también los eliminaron, me eliminaron el acceso a la página del INEEL", relató al manifestar que también fue eliminada su línea telefónica y solamente tiene comunicación si tiene internet o vía WhatsApp.

Miedo a represalias y bloqueo en redes sociales

"Sí tengo miedo, no lo niego, sí tengo miedo de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan en el silencio, porque todo esto de bloquearme las redes no lo ha hecho él solo, lo ha hecho con una red de apoyo, porque no estamos hablando de cualquier figura, estamos hablando de una figura con muchas relaciones, relaciones con senadores, con diputados, con gobernadores, con altos funcionarios del gobierno, con directores, con muchísimas personas de mucho poder, con todo tipo de personas, entonces sí le tengo mucho miedo a las represalias de manera indirecta", expresó María Felicia.

Respecto al comunicado de la Secretaría de Energía donde asegura que no se formalizó la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, María Felicia Jiménez menciona que tiene entendido que sí, ya que el pasado 3 de junio, el Instituto dio la bienvenida a Rodríguez Padilla como director general e incluso este acontecimiento se hizo público mediante su página.

María Felicia tiene dos hijos, el más pequeño en común con Víctor Rodríguez; en la entrevista señaló que a su hijo mayor el funcionario lo violentaba psicológicamente porque lo ignoraba, no le ofrecía de comer, ni le dirigía la palabra. Luego dijo que al pequeño lo llegó a empujar e incluso aconsejaba a golpearlo si hacía un berrinche.

Indicó que Rodríguez Padilla se hace cargo del menor de manera económica, mas no presencial. "Nosotros dejamos de vivir juntos aunque estemos casados actualmente, en marzo, después de los hechos, yo le pedí que se fuera de la casa y después de eso se ha desentendido con el pequeñito en todas las actividades del día a día", comentó.

Sobre el apoyo que ofreció el gobierno federal, María Felicia comenta que ya fue contactada por la subsecretaría de la Secretaría de la Mujer para brindarle apoyo para orientarla sobre el proceso de denuncia, la atención psicológica, "pero hasta este momento yo no tengo seguridad de ningún tipo".

Este lunes, María Felicia Jiménez envió una carta a Azucena Uresti donde indica que tomó la decisión de denunciar al exdirector de Pemex "por valentía y para proteger a sus hijos".

"Tenemos que enfocarnos en las mujeres, Azucena, en hacerlas a no sentir el miedo que yo sentía de denunciar, debemos denunciar al que nos acosa, al que nos violenta, al que nos hace sentir menos", escribió y llamó a otras mujeres a no quedarse calladas antes los hechos de violencia de los que sean víctimas.