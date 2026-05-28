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Raúl Jiménez se integra a concentración del Tri en Pasadena

Con la llegada de Jiménez y Huerta, la Selección Mexicana completa 26 posibles convocados para el Mundial.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 05:46 p.m.
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Raúl Jiménez se integra a concentración del Tri en Pasadena
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Este jueves el delantero del Fulham, Raúl Jiménez, se integró a la concentración de la Selección Mexicana en Pasadena, California, previo al partido amistoso del sábado contra Australia.

      Raúl Jiménez se une a la concentración del Tri en Pasadena

      Este sábado la Selección Mexicana enfrentará a su símil de Oceanía en el segundo de tres amistosos previo a su debut contra Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte por la Copa del Mundo.

      Jiménez viajó desde Londres hasta Los Ángeles para incorporarse a la concentración del Tri en el hotel Westin de Pasadena. Unas horas más tarde se espera que también se una el atacante del Anderlecht, César "Chino" Huerta, quien busca ganarse el último lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre.

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      Lista definitiva y preparación rumbo al Mundial 2026

      Con estos dos arribos, la plantilla de Javier Aguirre ya cuenta con los 26 nombres que podrían ser la lista final con la que dispute el Mundial de 2026, más dos futbolistas de sparring (Kevin Castañeda y Alejandro Gómez); sin embargo, aún podría haber cambios en la decisión final del "Vasco".

      En la última temporada de la Premier League, Raúl registró 9 goles y 3 asistencias, y se espera que sea el delantero titular del Tri durante la Copa del Mundo.

      Al llegar al hotel de concentración, Jiménez no dio declaraciones.

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