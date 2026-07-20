Petro anuncia que presentará pruebas de supuesto fraude en elecciones

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, hubo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por "70.000 testigos digitales".

Demanda judicial por fraude electoral en Colombia

"Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana (...) con todas las pruebas e indicios que 70.000 testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas sobre todo jóvenes en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia", manifestó el mandatario saliente en su último discurso público en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Declaraciones de Gustavo Petro sobre el resultado electoral

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Petro insistió en desconocer el resultado oficial de los comicios al afirmar que "el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda" y aseguró que la acción judicial será difundida por sus redes sociales junto con las pruebas y una serie de videos para explicar, según dijo, "cómo fue que se hizo el fraude electoral".