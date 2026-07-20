Muere Latoya Malcolm, Miss Jamaica 2024, a los 35 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Latoya Malcolm, representante de Jamaica en Miss Universo, en la edición del 2024, murió, como reportó el certamen a través de sus cuentas oficiales. La joven, también merecedora del título de Miss Jamaica Bikini Internacional, falleció a los 35 años y, hasta el momento, se desconoce la causa del deceso.

Fue el pasado sábado, 18 de julio, cuando Miss Universo, por medio de su página de Instagram, dio a conocer que Latoya, había fallecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Latoya Malcolm, quien compartió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024, nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descanza en paz, Latoya, nunca te olvidaremos".En sus redes sociales, la modelo jamaiquina se mostraba como presentadora de televisión, actriz, entrenadora de baile y una trotamundos.A inicios de julio había estado como invitada en el programa matutino "Smile Jamaica", en donde dio una lección de baile a los conductores del show.En junio realizó su último viaje internacional, luego de visitar la Isla Saona, en República Dominicana, en donde pudo poner en práctica sus habilidades para hablar español. (En ese viaje, también visitó Punta Cana).Gabrielle Henry, la actual Miss Jamaica que, en noviembre del año pasado, sufrió una severa caída, durante su participación en el certamen, se pronunció ante el deceso de Latoya, expresando el gran pesar que le causaba su partida."Después de muchos años de experimentar pérdidas y dificultades, he aprendido la profunda relevancia de detenerme y relexionar sobre las vidas de aquellos que vivieron plenamente, sin disculpas y gran pasión, enterarme del fallecimiento de Latoya es una gran pérdida para su familia y la comunidad en general, Jamaica, su trascendencia serpa recordada y su voz no será olvidada, envío a su familia mis más profundas condolencias, que descanse en paz".