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Comienza desmontaje de decoraciones del Fan Fest en el Zócalo CDMX

El Fan Fest del Zócalo registró cerca de 2 millones de asistentes en 39 días.

Por El Universal

Julio 20, 2026 02:50 p.m.
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Comienza desmontaje de decoraciones del Fan Fest en el Zócalo CDMX
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      Un día después de que tuvo lugar la final de la Copa del Mundo 2026, con el partido entre las selecciones de España y Argentina, trabajadores comenzaron a desmontar las decoraciones y arreglos que se instalaron en inmediaciones del Zócalo capitalino, como parte del Fan Fest que recibió a miles de aficionados durante los 39 días que duró la justa deportiva.


      La mañana de este lunes, se vio a trabajadores desmontar de sus bases las figuras de cartonería con diseños de juguetes mexicanos que se colocaron frente a los edificios del Gobierno capitalino. Un tambor de color rosa y un balero de colores fueron dos de las primeras figuras que se desmontaron.

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      Este domingo, la Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que concluyeron las actividades en el Fan Fest del Zócalo, con una cifra de 110 mil aficionadas y aficionados que acudieron al corazón de la ciudad para ver la transmisión del último partido del Mundial, en el que ganó la selección española.
      "Desde el inicio de actividades del FIFA Fan Fest, el pasado 11 de junio, y hasta su cierre este día (domingo), se contabilizó una asistencia acumulada cercana a los 2 millones de personas, quienes participaron en las distintas transmisiones y actividades realizadas en este espacio público emblemático de la Ciudad de México", precisó la dependencia en un comunicado emitido este domingo.

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