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Recuperan dos autos robados en la zona metropolitana

Las unidades fueron localizadas en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez

Por Pulso Online

Mayo 06, 2026 08:32 a.m.
A
Recuperan dos autos robados en la zona metropolitana

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo vigente en la zona metropolitana.

El primer caso ocurrió durante acciones operativas de la Policía de Investigación, cuyos elementos localizaron un Nissan Versa en la localidad de El Charquillo del Saucito, en la capital potosina. Al verificar sus datos, se confirmó que la unidad coincidía con un reporte de robo.

En una segunda intervención, personal operativo ubicó un Renault Logan rojo, en aparente estado de abandono y sin placas de circulación, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Tras consultar las bases de datos correspondientes, las autoridades confirmaron que el vehículo también contaba con reporte de robo vigente.

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Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a una pensión vehicular. Quedaron a disposición de agentes fiscales de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos de la FGESLP, quienes realizarán los trámites legales para su posterior devolución a sus propietarios.

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