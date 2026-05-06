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Detienen a mujer por presunto robo en Soriana de Himno Nacional

Llevaba mercancía valuada en 739 pesos, de acuerdo con el reporte de la Guardia Municipal

Por Pulso Online

Mayo 06, 2026 08:27 a.m.
A
Detienen a mujer por presunto robo en Soriana de Himno Nacional

Una mujer de 46 años fue detenida por elementos de la Guardia Municipal de San Luis Potosí, señalada por presunto robo a comercio en una tienda Soriana ubicada en Plaza Fiesta, sobre avenida Himno Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes acudieron al establecimiento tras el llamado del personal de seguridad de la tienda, que indicó haber detectado a la mujer en posesión de productos por los que presuntamente no había realizado el pago correspondiente.

Durante la revisión del ticket de compra, los oficiales constataron el señalamiento y verificaron que la mercancía tenía un valor de 739 pesos.

La detención se realizó como parte de las acciones del operativo Escudo Urbano. La mujer quedó a disposición de la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal.

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