Kenia López Rabadán pide derecho de réplica en mañaneras

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el derecho de réplica debería aplicarse también en las conferencias de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo proponen los lineamientos para el derecho de las audiencias, propuestas por el Ejecutivo federal.

"Me parece que el derecho de réplica siempre debería de haber, en cualquier espacio, en cualquiera, ya sea en un espacio de poder o en un espacio de comunicación. Desde mi perspectiva, por supuesto que (la conferencia de la presidenta) tiene todo un formato comunicacional. O sea, es una conferencia que se da a una hora regular, con un formato regular, con, digamos, incluso distintos tipos de temas, de manera consuetudinaria, de manera regular", expuso.

Derecho de réplica en conferencias matutinas: propuesta y antecedentes

Recordó que la excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, pidió el derecho de réplica al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no le fue concedido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Tenemos el antecedente de cuando Xóchitl Gálvez va y toca la puerta, porque estaba exigiendo un derecho de réplica. Y porque evidentemente si tú eres citado, mencionado, vamos a decir, ya no, no con dolo, por error, con algo que tú no dijiste, que tú no escribiste o que está descontextualizado, por supuesto que los mexicanos deben tener derecho a defenderse ante un espacio público que se transmite, entre otros, por los canales del Estado", explicó.

Postura institucional y próximos eventos legislativos

Confió en que en los lineamientos se regule el derecho de réplica en las conferencias matutinas de la titular del Ejecutivo federal. Contrario a la postura de Morena, que en sus redes sociales publicó que la conferencia presidencial sirve como un "espacio de comunicación directa".

"A lo mejor no es por dolo, ni por abuso, ni por exceso de intolerancia, ni por segregación ideológica. A lo mejor fue por error. Pero esos errores se tienen que corregir", dijo.

En conferencia de prensa, la legisladora panista también anunció que rendirá su informe de actividades legislativas el próximo 17 de agosto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y que invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.