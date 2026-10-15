Detienen a Iván "N", cabecilla de banda criminal
El sujeto detenido en Guadalajara es líder de "Los Cromos"
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Ciudad de México.- Iván "N", "El Cromo", identificado como uno de los líderes de la organización criminal "Los Cromos", que opera en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, fue detenido en Guadalajara, informó el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
En un mensaje en redes sociales, el funcionario indicó que elementos de la Marina detuvieron a Iván N, "uno de los líderes de la organización criminal ´Los Cromos´, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas".
Señaló que "El Cromo" cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.
Indicó que este grupo criminal es señalado en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años, ocurrido en Juchitán, Oaxaca, y destacó que se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta 2 millones de pesos por información que permitiera su captura.
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En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara dijo que esta detención es resultado del trabajo conjunto entre las corporaciones de seguridad federales y estatales.
"Lo que se logró hoy es resultado de estar en la misma mesa todos los días: las instituciones de Oaxaca y el gabinete de seguridad federal compartiendo información y trabajando con un solo objetivo, que es la tranquilidad de las familias oaxaqueñas", sostuvo.
García Harfuch señaló que la captura de "El Cromo" se suma a otras recientes de integrantes del mismo grupo criminal.
En tanto, las corporaciones de seguridad pública federales y estatales desplegadas en Juchitán de Zaragoza intensificaron los recorridos de vigilancia en este municipio, tras la detención de Iván N, mientras las actividades comerciales, educativas y sociales transcurrían con relativa normalidad.
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