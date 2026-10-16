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Detienen a alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por extorsión

Además del alcalde, fueron aprehendidos dos funcionarios implicados en el esquema de extorsión agravada.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 07:32 a.m.
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Detienen a alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por extorsión
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      CANCÚN QR., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 15 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Gilberto "N", anunció que el alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, fue detenido por su probable participación en un esquema de extorsión agravada contra una comerciante de la colonia Puerto Maya, a quien presuntamente exigían pagos para permitirle vender su mercancía.

      Acciones de la autoridad

      En un comunicado se informó que también fueron aprehendidos Jorge "N" y Karla Paola "N", funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, mediante órdenes emitidas por un juez de Control y ejecutadas por la Fiscalía General del Estado.

      Cronología del caso

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      La comerciante habría sido amenazada con perder su mercancía y quedar impedida para vender si no entregaba dinero. El 19 de enero de 2026, Karla Paola "N" presuntamente le pidió llenar documentación y pagar una cantidad, aunque el formato utilizado era gratuito. Posteriormente, le habría asegurado que el documento la protegería mientras Gilberto "N" permaneciera en el cargo.

      Las amenazas habrían continuado en febrero, cuando Jorge "N" llegó al establecimiento acompañado de otras cinco personas y advirtió a la víctima que debía reportarse con la funcionaria. De acuerdo con las indagatorias, también amenazó con que la privarían de la libertad y la golpearían si no cumplía con esa exigencia.

      El 7 de mayo, Jorge "N" presuntamente volvió al negocio para exigir una cuota semanal, pese a que la comerciante ya había entregado dinero. Tras las detenciones, los tres señalados quedaron a disposición del juez de Control que los requiere, quien deberá determinar su situación jurídica.

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