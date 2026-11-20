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La reventa de entradas en el estadio Azteca para el partido de este domingo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings mueve precios que oscilan entre los 8,519 pesos o 462 dólares hasta los 388,795 pesos, que equivalen a 21,000 dólares.

Entradas oficiales agotadas y precios en reventa

Las entradas en taquilla se agotaron el 22 de octubre, menos de una hora después de salir a la venta, por lo que las pocas entradas que quedan sólo pueden conseguirse a través de sitios de reventa como StubHub, Viagogo, Stadibox, o a través de redes sociales como Facebook.

El costo de las entradas a través del canal oficial oscilaba entre el equivalente a 107 y los 1,027 dólares.

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A dos días del juego, los costos en los sitios de reventa alcanzaron los 21,000 dólares en zonas preferenciales y VIP situadas en las zonas centrales de la cancha.

Capacidad y zonas del estadio tras remodelación

Luego de la remodelación al recinto que ha sido tres veces sede de un Mundial, su capacidad quedó adecuada para recibir hasta 87,523 aficionados.

En el sitio StubHub, en la parte de las cabeceras en la zona más alta del escenario es donde las entradas fluctúan entre los 462 dólares y los 815 dólares.

En Viagogo, en la parte central del tercer piso del estadio las entradas más caras alcanzan el equivalente en pesos mexicanos a 1,388 dólares, aunque se pueden encontrar tickets por 546 dólares.

En ambas plataformas, en las cabeceras del segundo nivel las entradas van desde los 10,378 pesos (548 dólares) hasta la más cara de 29,739 pesos (1,573 dólares), y en las laterales alcanzan los 52,468 pesos (2,774 dólares).

En el sitio de Stadibox se ofrecen entradas para palcos, en el segundo nivel, desde 20,880 pesos (1,104 dólares) cada una, o en 54,000 pesos (2,856 dólares) por lugar, para palcos de 15 asientos en el primer nivel.

A la altura de la yarda 50, en la parte baja del estadio, el promedio del costo de la entrada ronda los 8,321 dólares.

En las cabeceras del primer nivel hay boletos "económicos" de 17,000 pesos o unos 898 dólares.

En el pasado Mundial de fútbol la entrada más cara para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el mismo estadio Azteca se vendió por 2.4 millones de pesos, poco más de 135,000 dólares.

En la liga mexicana de fútbol, la entrada más cara corresponde a la zona llamada "Premium A Chairman's Club", que tiene acceso a un túnel donde los aficionados pueden observar a los jugadores salir de la zona de vestuarios hacia la cancha. Cada una vale 9,113 pesos, es decir 481 dólares.