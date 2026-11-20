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El actor Patrick Stewart, recordado por interpretar a Jean-Luc Picard en la franquicia "Star Trek", falleció a los 86 años tras enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Ahora, nuevos detalles sobre su muerte salen a la luz luego de que TMZ obtuviera acceso a su certificado de defunción.

De acuerdo con el documento, el actor presentó un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, una forma progresiva de demencia que puede afectar el movimiento, el pensamiento y la memoria.

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El certificado también señala que sus restos fueron tratados mediante hidrólisis alcalina el 3 de noviembre, un procedimiento conocido como cremación con agua. Se trata de una alternativa a la cremación tradicional con fuego que utiliza agua y sustancias químicas para acelerar el proceso de descomposición.La familia de Patrick Stewart anunció su fallecimiento el 29 de octubre.Tras darse a conocer la noticia, el intérprete recibió homenajes de distintas figuras del cine. Además, sus seguidores llevaron flores a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como muestra de cariño.En redes sociales circularon fotografías de estos tributos, así como mensajes dedicados al actor para despedirlo.Patrick Stewart murió en su residencia de Los Ángeles, California, bajo el cuidado de su esposa, Sunny Ozell.Con una carrera de más de seis décadas, Stewart se unió a la Royal Shakespeare Company en 1966 y llegó a convertirse en artista asociado de la compañía. Su debut televisivo fue en la serie "Coronation Street", donde interpretó a un bombero. Más tarde, llegó a Broadway con "El sueño de una noche de verano2, en una etapa en la que Estados Unidos se convirtió en su segundo hogar.A lo largo de su trayectoria fue reconocido por su versatilidad al interpretar personajes en distintos géneros, desde la ciencia ficción hasta el drama histórico y la tragedia.