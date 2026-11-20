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El secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo afirmó que la soberanía nacional y la igualdad social son dos postulados emanados de la Revolución Mexicana, movimiento social que fue el punto de inflexión en el que se fusionaron las aspiraciones del pueblo con los ideales de las fuerzas militares.

En el marco de la ceremonia por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mando militar afirmó que respecto a la soberanía nacional, se trata de un concepto revolucionario poco conocido o comentado, pero que dejó constancia en hechos relevantes donde soldados mexicanos defendieron ese precepto.

"Ejemplo de ello es la batalla del Carrizal del 21 de junio de 1916 en la que unidades del Ejército constitucionalista derrotaron a fuerzas norteamericanas en esa localidad. El resultado de esa batalla generó un rechazo social a los invasores a su paso por diversas comunidades, por lo que el gobierno norteamericano decidió salir del territorio mexicano, evitando con ello combatir en dos grandes frentes, uno en México y otro en Europa en la Primera Guerra Mundial", indicó.

Asimismo, Trevilla Trejo señaló que en la conquista de condiciones igualitarias, el principal referente es que el país cuenta con la primera Presidenta mujer.

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"Este precepto revolucionario de igualdad también está presente en el Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Estas instituciones se nutren de mujeres y hombres del pueblo, los generales y diversos mandos que las dirigen la mayoría de origen humilde ingresaron a sus planteles de formación sin distinción alguna".

Afirmó que "la estructura organizacional no existen elitismos de ningún tipo y el desarrollo profesional militar se basa en el mérito personal".

Muestra de ello, dijo, es que este viernes se hace efectivo el ascenso de 68 coroneles a la jerarquía de general.

"Las oportunidades son iguales para todas y todos. Este vínculo social lo reconoció el general Lázaro Cárdenas en su toma de protesta como presidente de la República en 1934 al expresar lo siguiente. 'Nuestro Ejército seguirá identificándose con los núcleos obreros y campesinos. Ambos grupos son la matriz de donde toma el Ejército Nacional, sus más valiosos elementos y unidos a campesinos y obreros constituye las reservas de energía con que se renueva constantemente la fuerza nacional', expresó.

Dijo que Cárdenas tenía la razón por decir que las raíces del Ejército Mexicano se encuentran en el pueblo mismo y de esa unión se nutre la gran fuerza de México. "De ahí que al volver la mirada a la revolución mexicana, encontramos los orígenes sociales del Ejército y de la Fuerza Aérea que forjaron el carácter y los ideales de ambas instituciones y explican la cercanía con el pueblo que las distingue diferenciándolas de otras fuerzas armadas".