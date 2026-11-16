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Detienen a "Lucifer", líder regional de las TAI

Por El Universal

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a "Lucifer", líder regional de las TAI
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo Carrillo Contreras, alias "Raptor" o "Lucifer", originario de Colima; es identificado como presunto jefe de sicarios y encargado del grupo Tropas de Alto Impacto (TAI), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Colima.

      Carrillo Contreras es señalado como presunto autor intelectual de hechos de multihomicidio relacionados con la panadería El Pichón en Colima, el 2 de septiembre de 2025 y el 14 de abril de 2026.

      El 4 de mayo de 2022 ingresó al Cereso de Colima por homicidio calificado en grado de tentativa. El 9 de mayo de ese año fue vinculado a proceso y el 27 de marzo de 2025 salió bajo condena condicional.

      Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grado de tentativa, librada el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado Primero Penal de Colima, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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      Los trabajos de inteligencia y la coordinación interinstitucional permitieron recabar información para su localización, por lo que se desplegó un operativo y la Policía Municipal de Tlaquepaque actuó de manera profesional al resistir amenazas y sobornos en lo que llegaba el apoyo de refuerzo.

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