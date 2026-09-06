Persecución termina con tres detenidos armados

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CULIACÁN, Sin., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- En operativos realizados para inhibir el robo de vehículos en la capital del estado, la Policía Estatal Preventiva observó cerca de la Central de Abastos en la salida sur a tres ocupantes de una unidad sedan, a los que se les encontró dos pistolas calibre nueve milímetros, dos cargadores y 18 cartuchos útiles.

Persecución y detención de los sospechosos

Las personas se desplazaban por la calzada Heroico Colegio Militar, donde se inició una breve persecución de estas personas, las cuales no atendieron la instrucción de detenerse, por lo que se logró su captura en un motel, donde se introdujeron con la intención de eludir a los elementos estatales.

Apoyo de fuerzas federales y situación jurídica

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El personal estatal durante la persecución reportó el hecho a las fuerzas federales cercanas a la zona, por lo que personal militar los respaldaron hasta lograr ser detenidos los tres cuando descendieron de una unidad Honda Civic de modelo reciente.

Los detenidos junto con las armas y el vehículo, cuya matricula y registro no ha sido cotejado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que defina su situación jurídica.