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Fiscalía investiga homicidios tras balacera en Culiacán

Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio atendieron a las víctimas tras el reporte de balacera en Culiacán.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 11:30 a.m.
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Fiscalía investiga homicidios tras balacera en Culiacán
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      CULIACÁN, Sin., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- En un ataque a balazos contra varias personas que se encontraban fuera de un domicilio sobre la avenida del Mar, en la colonia Prados del Sur, en Culiacán dejó a un adulto y un niño de un año cuatro meses de edad muertos y dos personas más lesionadas.

      Detalles confirmados

      Un reporte a las líneas de emergencia movilizó a los elementos de las policías estatal, municipal, al ejército y los cuerpos de auxilio, ante el reporte de personas heridas de bala, fuera de una casa, en la colonia Prados del Sur, por lo que al llegar al lugar, los paramédicos, determinaron que dos adultos y el menos de edad aún tenían signos vitales.

      Acciones de la autoridad

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      Sobre la persona del sexo masculino que falleció en el lugar del atentado fue identificado como Manuel "N", sin que se conociera su edad, sobre los lesionados, solo se conoció que el niño de nombre Juan Alejandro "N", falleció poco después de haber ingresado a un hospital a causa de las heridas que recibió.

      Las autoridades de la Fiscalía General del Estado abrieron una carpeta de investigación por los homicidios del adulto y el niño de un año cuatro meses y por las lesiones de dos personas más del sexo masculino.

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