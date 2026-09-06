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JC Chávez Jr todavía no cuelga los guantes

Tras varios años sin títulos mundiales, Chávez Jr intenta recuperar su lugar en el boxeo profesional.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 11:25 a.m.
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JC Chávez Jr todavía no cuelga los guantes
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Pese a todos los escándalos que han envuelto su carrera, Julio César Chávez Jr se niega al retiro del boxeo. El hijo de "El gran campeón", Julio César Chávez, ya tiene fecha para conquistar lo que sería el último cinturón de su carrera.

      Julio César Chávez Jr pelea 2026 y busca último cinturón

      "Ya están (sus hijos) de salida. Están haciendo sus últimas peleas. Julio tratando de buscar un último campeonato del mundo", explicó Julio César Chávez en entrevista con ESPN.

      El próximo 12 de septiembre, el Jr se estará midiendo a Jeison Troncoso en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. El colombiano llega a la contienda con un récord profesional de 56 victorias, siete derrotas y un empate.

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      Últimos combates y controversias en la carrera de Chávez Jr

      La última ocasión en que Chávez Jr se subió al cuadrilátero fue el año pasado para pelear ante Jake Paul, una pelea en donde el mexicano no sólo fue derrotado, sino también, fue exhibido. Desde entonces, el hijo de "El gran campeón" ha vivido episodios que han dado de qué hablar, como cuando fue deportado de Estados Unidos por acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.

      La última gran pelea. La última ocasión que Julio César Chávez Jr peleó por un título mundial fue en 2012, cuando enfrentó al argentino Sergio "Maravilla" Martínez en Las Vegas. En aquella ocasión el pugilista sudamericano se quedó con la victoria y le quitó el cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo que el mexicano había conquistado un año antes.

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