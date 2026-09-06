SSPC y Ejército desmantelan tres laboratorios en Guerrero

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerrero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

Acciones de la autoridad

A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

Aseguramientos en Zirándaro de los Chávez

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En la primera instalación de este último municipio fueron asegurados:

127 tambos de 200 litros

26 tinas (Dos con mil kilos de material blanco)

47 tanques de gas

Seis reactores industriales

Dos quemadores

Una mezcladora industrial

Diferentes recipientes con sustancias químicas.

Además, autoridades federales y estatales hallaron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 700 kilos de sosa cáustica.

En el segundo laboratorio clandestino de Zirándaro de los Chávez se aseguraron:

11 contenedores de 500 litros

20 tambos de 200 litros

Siete garrafas

16 tanques de gas LP

Tres reactores con sus condensadores

Seis garrafas con sustancias químicas

Cinco destiladores

Detalles confirmados

Aseguramiento en Coahuayutla de José María Izazaga

Finalmente, en Coahuayutla de José María Izazaga, autoridades de seguridad aseguraron:

30 tambos de 200 litros

100 bidones de 50 litros

40 garrafas

Un tanque de gas LP de mil litros

Diverso equipo

Condensadores

Tinas industriales.

"Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.

Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.

"Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.