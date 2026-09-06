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SSPC y Ejército desmantelan tres laboratorios en Guerrero

La acción reduce la capacidad de producción y afecta las finanzas de organizaciones criminales en Guerrero.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 11:35 a.m.
A
SSPC y Ejército desmantelan tres laboratorios en Guerrero
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerrero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.

      Acciones de la autoridad

      A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

      Aseguramientos en Zirándaro de los Chávez

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      En la primera instalación de este último municipio fueron asegurados:

      127 tambos de 200 litros

      26 tinas (Dos con mil kilos de material blanco)

      47 tanques de gas

      Seis reactores industriales

      Dos quemadores

      Una mezcladora industrial

      Diferentes recipientes con sustancias químicas.

      Además, autoridades federales y estatales hallaron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 700 kilos de sosa cáustica.

      En el segundo laboratorio clandestino de Zirándaro de los Chávez se aseguraron:

      11 contenedores de 500 litros

      20 tambos de 200 litros

      Siete garrafas

      16 tanques de gas LP

      Tres reactores con sus condensadores

      Seis garrafas con sustancias químicas

      Cinco destiladores

      Detalles confirmados

      Aseguramiento en Coahuayutla de José María Izazaga

      Finalmente, en Coahuayutla de José María Izazaga, autoridades de seguridad aseguraron:

      30 tambos de 200 litros

      100 bidones de 50 litros

      40 garrafas

      Un tanque de gas LP de mil litros

      Diverso equipo

      Condensadores

      Tinas industriales.

      "Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.

      Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.

      "Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.

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