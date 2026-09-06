SSPC y Ejército desmantelan tres laboratorios en Guerrero
La acción reduce la capacidad de producción y afecta las finanzas de organizaciones criminales en Guerrero.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) encontraron y desmantelaron en Guerrero tres laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetamina.
Acciones de la autoridad
A través de X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que un laboratorio fue localizado en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.
Aseguramientos en Zirándaro de los Chávez
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En la primera instalación de este último municipio fueron asegurados:
127 tambos de 200 litros
26 tinas (Dos con mil kilos de material blanco)
47 tanques de gas
Seis reactores industriales
Dos quemadores
Una mezcladora industrial
Diferentes recipientes con sustancias químicas.
Además, autoridades federales y estatales hallaron una caja con dos mil 400 kilos de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3 mil 700 kilos de sosa cáustica.
En el segundo laboratorio clandestino de Zirándaro de los Chávez se aseguraron:
11 contenedores de 500 litros
20 tambos de 200 litros
Siete garrafas
16 tanques de gas LP
Tres reactores con sus condensadores
Seis garrafas con sustancias químicas
Cinco destiladores
Detalles confirmados
Aseguramiento en Coahuayutla de José María Izazaga
Finalmente, en Coahuayutla de José María Izazaga, autoridades de seguridad aseguraron:
30 tambos de 200 litros
100 bidones de 50 litros
40 garrafas
Un tanque de gas LP de mil litros
Diverso equipo
Condensadores
Tinas industriales.
"Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales", afirmó el funcionario.
Además, destacó la colaboración e intercambio de información con agencias Estados Unidos.
"Nuestro reconocimiento al Ejército mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo", concluyó García Harfuch.
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