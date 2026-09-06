Trump insiste ante el Supremo en restringir el voto por correo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

WASHINGTON.- El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó por tercera ocasión al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita aplicar nuevas restricciones al voto por correo en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La petición busca suspender temporalmente una resolución emitida el viernes por la jueza federal Indira Talwani, quien bloqueó una normativa del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que establece nuevos requisitos para el envío de papeletas electorales.

Las disposiciones obligan a las autoridades estatales y locales a presentar previamente al USPS el diseño de los sobres utilizados para enviar y devolver las boletas. También exigen registrar en una plataforma electrónica los nombres, domicilios y códigos de barras de los votantes que las recibirán.

Talwani consideró que aplicar los cambios a menos de 70 días de los comicios podría generar confusión y privar del voto a millones de ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La jueza señaló que los estados no disponen del tiempo ni de los recursos necesarios para rediseñar los sobres, obtener su aprobación, modificar sistemas, capacitar al personal electoral y recopilar la información requerida.

También sostuvo que el Gobierno federal no presentó pruebas de un fraude generalizado en el voto por correo que justificara la aplicación urgente de las restricciones.

Las medidas se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo para modificar la organización de las elecciones federales, tarea que tradicionalmente corresponde a los estados.

Esta es la tercera ocasión en que el Gobierno recurre al Supremo por el mismo asunto. En una resolución anterior, el tribunal rechazó otro fallo de Talwani porque la normativa postal todavía no había sido aprobada de manera definitiva, aunque no se pronunció sobre su legalidad.

La nueva disputa ocurre cuando Carolina del Norte ya comenzó a enviar papeletas por correo para las elecciones de medio mandato, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.