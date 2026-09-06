logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Fotogalería

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Rock in Rio desata su jornada más pesada

Avenged Sevenfold cerró el segundo día del festival, que también reunió a Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly y Sepultura.

Por EFE PULSO

Septiembre 06, 2026 11:39 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Rock in Rio 2026 dedicó su segunda jornada a los sonidos más pesados, con una cartelera encabezada por Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly y la banda brasileña Sepultura.

Avenged Sevenfold cerró la actividad del escenario principal después de una demora ocasionada por la lluvia. La agrupación estadounidense interpretó temas de discos como Nightmare y Hail to the King, además de canciones recientes y piezas poco habituales en sus giras. 

Bring Me the Horizon también ocupó uno de los espacios centrales de la jornada. La banda británica recorrió distintas etapas de su trayectoria, mientras su vocalista, Oliver Sykes, interactuó con el público en portugués e inglés. 

Sepultura aportó la representación brasileña en el escenario principal como parte de su gira de despedida, mientras que Poppy, Bad Omens y Black Pantera ampliaron la oferta de metal y sonidos alternativos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La programación también incluyó propuestas alejadas del metal tradicional. Major RD llevó el rap y el trap al escenario Favela, acompañado por una banda con guitarra, bajo, batería y DJ. 

Entre conciertos, lluvia y seguidores caracterizados con prendas alusivas a sus bandas favoritas, las imágenes del segundo día muestran el ambiente de una jornada dominada por las guitarras y la intensidad del público en la Ciudad del Rock.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rock in Rio desata su jornada más pesada
Rock in Rio desata su jornada más pesada

Rock in Rio desata su jornada más pesada

SLP

EFE

Avenged Sevenfold cerró el segundo día del festival, que también reunió a Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly y Sepultura.

Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDTS animan la primera jornada
Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDTS animan la primera jornada

Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDT'S animan la primera jornada

SLP

El Universal

El evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez reunió a miles para disfrutar música regional.

Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia
Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia

Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia

SLP

Pulso Online

La abogada especializada en derechos humanos fue reconocida durante los DVF Awards y asistió acompañada por George Clooney.

El legado de Dolly Parton
El legado de Dolly Parton

El legado de Dolly Parton

SLP

Pulso Online

Más de 240 mil menores de Carolina del Norte reciben cada mes un ejemplar gratuito mediante el programa de alfabetización creado por la cantante.