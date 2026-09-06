Rock in Rio desata su jornada más pesada

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Rock in Rio 2026 dedicó su segunda jornada a los sonidos más pesados, con una cartelera encabezada por Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly y la banda brasileña Sepultura.

Avenged Sevenfold cerró la actividad del escenario principal después de una demora ocasionada por la lluvia. La agrupación estadounidense interpretó temas de discos como Nightmare y Hail to the King, además de canciones recientes y piezas poco habituales en sus giras.

Bring Me the Horizon también ocupó uno de los espacios centrales de la jornada. La banda británica recorrió distintas etapas de su trayectoria, mientras su vocalista, Oliver Sykes, interactuó con el público en portugués e inglés.

Sepultura aportó la representación brasileña en el escenario principal como parte de su gira de despedida, mientras que Poppy, Bad Omens y Black Pantera ampliaron la oferta de metal y sonidos alternativos.

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La programación también incluyó propuestas alejadas del metal tradicional. Major RD llevó el rap y el trap al escenario Favela, acompañado por una banda con guitarra, bajo, batería y DJ.

Entre conciertos, lluvia y seguidores caracterizados con prendas alusivas a sus bandas favoritas, las imágenes del segundo día muestran el ambiente de una jornada dominada por las guitarras y la intensidad del público en la Ciudad del Rock.