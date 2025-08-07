Devuelven triunfo a aspirantes al P. Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) aprobó entregar las constancias de mayoría a 12 candidaturas ganadoras de la elección judicial, que el INE declaró inelegibles por no alcanzar el promedio mínimo académico en la licenciatura de Derecho.

La semana pasada, el TEPJF determinó revocar el acuerdo del INE, para que 15 candidaturas reciban su constancia de mayoría para el cargo en el que fueron electos.

Por mayoría de tres votos a favor, las magistraturas mantuvieron el mismo criterio, al señalar que el INE no tenía atribuciones para revisar estos requisitos con una metodología nueva, pues esto fue atribución de los comités de evaluación.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, subrayó que el Tribunal Electoral no está avalando que personas que no cumplen con el promedio de 9 en materias de especialidad ocupen un cargo, sino que esa etapa ya concluyó con la revisión de los comités de los tres poderes.

“Sobre esta base considero que es importante aclarar que en los presentes asuntos no se está analizando si las personas que fueron declaradas inelegibles obtuvieron o no un promedio de 9 en las materias de especialidad del cargo al que aspiraron; sino que la controversia se limita a definir si el INE incurrió en un exceso de atribuciones al sustituir de manera unilateral la determinación de un órgano técnico facultado constitucionalmente para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes a ser candidatas a los cargos judiciales”, expuso.