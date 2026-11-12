Dimite vicefiscal Dámaso Castro

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Culiacán, Sin.- El vicefiscal general del estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, uno de los acusados por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada, presentó su renuncia al cargo este miércoles, al vencer la licencia de seis meses sin goce de sueldo que había solicitado para atender cualquier requerimiento que se le formulara.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que Dámaso Castro presentó formalmente su renuncia a la institución de forma voluntaria el 5 de noviembre, al concluir la licencia que se le concedió para separarse del cargo en forma temporal.

El 5 de mayo el vicefiscal Dámaso Castro, uno de los acusados por autoridades de la Unión Americana de tener vínculos con grupos delictivos, solicitó licencia a su cargo para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por la vida legal.

Suspenden palenque

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por violencia

Ayer fue cancelado el palenque de Culiacán que tenía programado iniciar hoy con un elenco artístico de 12 presentaciones, entre ellos los Tucanes de Tijuana y los Alegres del Barranco, entre otras agrupaciones musicales, como parte de la Feria Ganadera.

La cancelación del palenque se da luego de que el pasado 2 de noviembre personas armadas dispararan con armas automáticas contra las instalaciones de la Feria Ganadera, y pocos días después apareciera una manta en un puente vial con amenazas contra las personas que acudieran a los eventos artísticos.

Dos personas fueron asesinadas a balazos y dos más resultaron heridas en Culiacán.

Afuera de un domicilio en la colonia López Mateos, dos jóvenes fueron blanco de un ataque armado. En el lugar, el adolescente Armando "N", de 16 años, no presentaba signos vitales, en tanto que su amigo Alexander "N", de 21 años, resultó herido.