Asegura Fiscalía par de vehículos abandonados

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Elementos de la Policía de Investigación localizaron y aseguraron una motocicleta con reporte de robo y una camioneta en condición de abandono, durante acciones realizadas en distintos puntos de la entidad.

En un camino de terracería del municipio de Moctezuma, agentes de la PDI localizaron una motocicleta Harley Davidson, la cual contaba con reporte de robo con violencia en Villa de Arista, registrado el 13 de julio de 2026.

En otra acción, personal de la Fiscalía General del Estado aseguró una camioneta GMC en el municipio de San Ciro de Acosta. La unidad se encontraba en estado de abandono y presentaba diversos daños en el parabrisas.

Ambas unidades quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes y, en su caso, determinará lo procedente para su devolución a quien acredite legalmente su propiedad.

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