La mitad de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel básico de lectura

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"El desafío no es solamente recuperar lo perdido, sino garantizar competencias lectoras que hoy son todavía más importantes para aprender, evaluar información y desenvolverse en un mundo atravesado por la tecnología y la inteligencia artificial", señaló Romina Durán, jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa, al analizar los resultados de PISA 2025.

La investigadora advirtió que la mitad de los estudiantes mexicanos evaluados quedó por debajo del nivel 2, considerado el umbral básico de desempeño en lectura. México obtuvo 408 puntos en esta materia, siete menos que en 2022 y 53 por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El problema se extiende a América Latina y el Caribe. Según Durán, en los 13 países participantes de la región, en promedio, casi seis de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel básico en lectura. Además, de los 12 países cuyos resultados pueden compararse con los de 2022, 10 registraron puntajes menores.

"PISA 2025 muestra que la lectura atraviesa un deterioro que excede a América Latina: es el área que más retrocedió globalmente en los últimos años. La diferencia es que nuestra región enfrenta esa tendencia desde niveles de aprendizaje mucho más bajos", afirmó.

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En el caso mexicano, explicó que el país ocupa una posición intermedia dentro de América Latina, aunque esa ubicación no elimina las dificultades para garantizar que los estudiantes desarrollen las habilidades básicas de comprensión lectora.

"México se ubica en un nivel intermedio dentro de América Latina. En PISA 2025 obtuvo 408 puntos en Lectura, el mismo puntaje que Brasil, por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica, y por encima de Colombia, Perú y Argentina. Sin embargo, la principal señal de alerta es que la mitad de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del Nivel 2 de lectura", expresó.

Los resultados de la evaluación muestran que Chile alcanzó 436 puntos en lectura; Uruguay, 423, y Costa Rica, 416. México y Brasil registraron 408, mientras que Colombia obtuvo 399; Perú, 390, y Argentina, 389.

En esta materia, PISA evalúa la capacidad de comprender, utilizar y evaluar textos, así como de reflexionar sobre su contenido para desarrollar conocimientos y participar en la sociedad.

Durán señaló que, frente a la edición de 2022, México presenta resultados distintos entre las tres materias evaluadas: un puntaje mayor en ciencias y menores en matemáticas y lectura.

En matemáticas, el país pasó de 395 a 388 puntos; en lectura, de 415 a 408, y en ciencias, de 410 a 414. Según el análisis estadístico del informe, sólo el descenso en matemáticas fue estadísticamente significativo. Las variaciones en lectura y ciencias no permiten establecer con la misma certeza que hubo un cambio en el desempeño.

México permaneció por debajo del promedio de la OCDE en las tres materias. En matemáticas, la diferencia fue de 75 puntos; en lectura, de 53, y en ciencias, de 68.

El informe también muestra que 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias simultáneamente. Este indicador es distinto del referido exclusivamente a lectura y supera el doble del promedio de la OCDE, de 19.7%.

En el extremo superior, sólo 0.5% de los estudiantes mexicanos —uno de cada 200— alcanzó los niveles 5 o 6, los más altos, en al menos una de las tres materias. El promedio de la organización fue de 11.9%.

"Más allá de esas variaciones, el desafío central sigue siendo lograr que una proporción mucho mayor de estudiantes alcance las competencias básicas necesarias para comprender, aprender y seguir avanzando en su trayectoria educativa", sostuvo Durán.