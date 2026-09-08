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Fue a casa de su ex sólo para agredirla

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Fue a casa de su ex sólo para agredirla
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      En la colonia Anáhuac, oficiales capitalinos atendieron un reporte de violencia familiar. En el domicilio ubicado una mujer solicitó apoyo luego de que su expareja la agrediera físicamente.

      Los agentes municipales arribaron a la ubicación, donde una mujer manifestó que su expareja había acudido a su casa y, bajo los influjos del alcohol, la agredió verbalmente. Tras ello, la parte afectada, temiendo por su integridad ya que no era la primera vez que acudía a su domicilio, solicitó la intervención de la policía municipal, señalando que cuenta con medidas precautorias vigentes en contra del hombre.

      Fue entonces que los oficiales ubicaron al señalado, mismo que se identificó como Juan José "N" de 55 años, quien fue presentado al área de Justicia Cívica para una certificación médica donde resultó con aliento alcohólico.

      Ante el señalamiento de la parte afectada, se procedió con la puesta a disposición de la persona detenida ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se determinará su situación legal.

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