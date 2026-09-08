Lluvias y tormentas darán tregua al calor en SLP

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El calor seguirá presente este martes en San Luis Potosí, aunque también se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas puntuales en distintas zonas del estado.

La Huasteca tendrá las temperaturas más elevadas, con hasta 34 grados y una mínima de 24, además de lluvias y tormentas que podrían presentarse principalmente por la tarde.

En la Zona Media, el termómetro llegará a 30 grados, con posibilidad de tormentas puntuales y rachas de viento superiores a 30 kilómetros por hora.

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Para el Altiplano se esperan temperaturas de entre 15 y 28 grados, además de chubascos puntuales. En las zonas altas las condiciones serán más frescas, con mínimas de hasta 9 grados.

Mientras tanto, en la Zona Centro, incluida la capital potosina, se prevé una máxima de 25 grados y mínima de 15, con posibilidad de lluvias y chubascos y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico apunta a que la probabilidad de lluvias y tormentas aumentará durante los próximos días, aunque el ambiente continuará siendo caluroso a muy caluroso en buena parte del estado.