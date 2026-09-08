Evitan que joven atentara contra su vida

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Elementos de la Guardia Civil de Soledad evitaron que una joven atentara contra su vida, en un puente peatonal del bulevar Valle de los Fantasmas.

El mediodía de este lunes, una muchacha que, de acuerdo con información de la propia corporación, atravesaba un crisis emocional, se subió al puente y salió de su zona segura, poniendo riesgo su integridad.

Al percatarse de la situación, automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso a las autoridades. Y minutos después, al lugar arribaron los oficiales municipales, quienes se acercaron a la joven para intentar ponerla a salvo.

Tras unos instantes de diálogo con ella, un policía la sujetó para devolverla a la zona segura del puente, protegiendo su integridad y evitando una tragedia.

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Al cabo de unos momentos brindándole contención emocional, los agentes la trasladaron al centro de internamiento municipal, en donde posteriormente se buscaría brindarle atención. Asimismo, se contactó a sus familiares para que pudieran reunirse nuevamente con ella.