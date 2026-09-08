Evitan que joven atentara contra su vida
En un puente peatonal del bulevar Valle de los Fantasmas, policías intervinieron la situación de riesgo
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Elementos de la Guardia Civil de Soledad evitaron que una joven atentara contra su vida, en un puente peatonal del bulevar Valle de los Fantasmas.
El mediodía de este lunes, una muchacha que, de acuerdo con información de la propia corporación, atravesaba un crisis emocional, se subió al puente y salió de su zona segura, poniendo riesgo su integridad.
Al percatarse de la situación, automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso a las autoridades. Y minutos después, al lugar arribaron los oficiales municipales, quienes se acercaron a la joven para intentar ponerla a salvo.
Tras unos instantes de diálogo con ella, un policía la sujetó para devolverla a la zona segura del puente, protegiendo su integridad y evitando una tragedia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al cabo de unos momentos brindándole contención emocional, los agentes la trasladaron al centro de internamiento municipal, en donde posteriormente se buscaría brindarle atención. Asimismo, se contactó a sus familiares para que pudieran reunirse nuevamente con ella.
no te pierdas estas noticias
Policía Vial va contra vehículos que invaden banquetas
Pulso Online
La SSPC anunció recorridos en el Centro Histórico y Carranza, pero no informó sobre multas o unidades retiradas
Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma
Redacción
La Guardia Civil Estatal detuvo a Rubén N tras un enfrentamiento en camino de terracería en Aquismón.
Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Santa María
Redacción
La Guardia Civil Estatal aseguró posibles dosis de cristal y marihuana, además de una motocicleta