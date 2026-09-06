logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDT'S animan la primera jornada

El evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez reunió a miles para disfrutar música regional.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 11:16 a.m.
A
Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDTS animan la primera jornada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Entre corridos y cumbias continúa el primer día del Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con presentaciones de música como la de Grupo Cañaveral y KDT'S de Homero Guerrero Jr.

      A pesar de que la lluvia se hizo presente por momentos no ha impedido que los asistentes gocen con los clásicos de ambas agrupaciones musicales.

      Los primeros en subir al escenario Hacienda fueron los KDT'S que son el legado de Los Cadetes de Linares; con sacos amarillos a juego con pantalón, botas y sombreros negros fue que saltaron a la tarima.

      Durante la primera parte de su presentación se mantuvieron neutros con temas "familiares", pero llegado el momento anunciaron uno de los corridos más famosos y polémicos de su repertorio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Vamos a cantar este corrido que fue censurado en todas las estaciones de radio, pero que sigue sonando gracias a ustedes", dijeron previo a "El Carrito".

      Después de esto "El Palomino", "No hay novedad" y otras complementaron un show en el que el público coreó al unísono varios de los temas soportando la brisa que, aunque ligera no cesaba.

      El sol se escondió y la noche dio paso a los juegos de luces de Emir Pavón y Grupo Cañaveral que comenzaron su show con un popurrí de sus temas en versión instrumental mientras bailaban en la tarima.

      El frío no fue rival para el calor desprendido de las llamas del que acompañaban las canciones y el baile inmenso que se dio con las cumbias clásicas de la banda.

      "Tiene Espinas el rosal" fue sin duda alguna la estrella de la noche, no solo por las vueltas acrobáticas de algunos en el público, sino porque incluso el cielo parecía acompañarla.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDTS animan la primera jornada
      Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDTS animan la primera jornada

      Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDT'S animan la primera jornada

      SLP

      El Universal

      El evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez reunió a miles para disfrutar música regional.

      Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia
      Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia

      Amal Clooney acapara miradas con un diseño vintage en Venecia

      SLP

      Pulso Online

      La abogada especializada en derechos humanos fue reconocida durante los DVF Awards y asistió acompañada por George Clooney.

      El legado de Dolly Parton
      El legado de Dolly Parton

      El legado de Dolly Parton

      SLP

      Pulso Online

      Más de 240 mil menores de Carolina del Norte reciben cada mes un ejemplar gratuito mediante el programa de alfabetización creado por la cantante.

      Ariana Grande deja los escenarios
      Ariana Grande deja los escenarios

      Ariana Grande deja los escenarios

      SLP

      Pulso Online

      La cantante terminó en Londres los 41 conciertos del "Eternal Sunshine Tour" y se alejará temporalmente de las actividades públicas.