Festival Arre: Grupo Cañaveral y KDT'S animan la primera jornada

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Entre corridos y cumbias continúa el primer día del Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con presentaciones de música como la de Grupo Cañaveral y KDT'S de Homero Guerrero Jr.

A pesar de que la lluvia se hizo presente por momentos no ha impedido que los asistentes gocen con los clásicos de ambas agrupaciones musicales.

Los primeros en subir al escenario Hacienda fueron los KDT'S que son el legado de Los Cadetes de Linares; con sacos amarillos a juego con pantalón, botas y sombreros negros fue que saltaron a la tarima.

Durante la primera parte de su presentación se mantuvieron neutros con temas "familiares", pero llegado el momento anunciaron uno de los corridos más famosos y polémicos de su repertorio.

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"Vamos a cantar este corrido que fue censurado en todas las estaciones de radio, pero que sigue sonando gracias a ustedes", dijeron previo a "El Carrito".

Después de esto "El Palomino", "No hay novedad" y otras complementaron un show en el que el público coreó al unísono varios de los temas soportando la brisa que, aunque ligera no cesaba.

El sol se escondió y la noche dio paso a los juegos de luces de Emir Pavón y Grupo Cañaveral que comenzaron su show con un popurrí de sus temas en versión instrumental mientras bailaban en la tarima.

El frío no fue rival para el calor desprendido de las llamas del que acompañaban las canciones y el baile inmenso que se dio con las cumbias clásicas de la banda.

"Tiene Espinas el rosal" fue sin duda alguna la estrella de la noche, no solo por las vueltas acrobáticas de algunos en el público, sino porque incluso el cielo parecía acompañarla.