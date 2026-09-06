Barcelona aplasta al Valencia y se consolida en el liderato

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VALENCIA, España.- El Barcelona se adueñó del liderato de LaLiga tras golear 5-0 al Valencia en Mestalla, con un doblete de Lamine Yamal y anotaciones de Fermín, Raphinha y Pedri.

El conjunto dirigido por Hansi Flick consiguió su cuarta victoria consecutiva y aprovechó el tropiezo del Real Madrid para quedar solo en la cima de la clasificación.

Lamine Yamal abrió el marcador apenas al minuto 6, cuando recibió un pase filtrado de Fermín y superó al guardameta Stole Dimitrievski con un toque de pierna izquierda.

La presión azulgrana continuó y, al minuto 22, Fermín sacó un potente disparo para ampliar la ventaja. Barcelona controló el balón y encontró espacios ante un Valencia que mostró dificultades para contener los ataques visitantes.

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Los locales tuvieron sus mejores oportunidades mediante Arnaut Danjuma, pero el portero Joan García evitó el descuento con dos intervenciones, una de ellas en un mano a mano antes del descanso.

Barcelona mantuvo el dominio en la segunda mitad. Raphinha marcó el tercero al minuto 50, tras recibir una asistencia de Fermín, mientras que Pedri colocó el 4-0 con un disparo cruzado al 79.

Lamine Yamal cerró la goleada al minuto 84 con su segundo tanto del encuentro, para completar la "manita" en Mestalla.

El partido se desarrolló en medio de protestas de los aficionados del Valencia contra la directiva y el cuerpo técnico. La Grada de Animación permaneció vacía al inicio y durante el encuentro se escucharon reclamos contra el entrenador Carlos Corberán y el presidente Kiat Lim.

Una parte de los seguidores abandonó el estadio antes del silbatazo final, mientras que quienes permanecieron en las tribunas despidieron con silbidos al equipo.

Con el resultado, Barcelona quedó como líder en solitario de LaLiga, mientras que Valencia terminó la cuarta jornada en el último lugar de la clasificación.