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Realizan audiencia de los detenidos por multihomicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México expone argumentos para vincular a proceso a los detenidos.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 10:42 a.m.
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Realizan audiencia de los detenidos por multihomicidio
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      En los juzgados orales de Barrientos se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Diego Sebastián Rosen y Gerardo Cisneros, relacionados con la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su familia, y Aleyda, quien realizaba labores domésticas.

      Detalles confirmados

      Los señalados son investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato animal, derivado del multihomicidio registrado el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

      La audiencia estaba programada para iniciar a las 12:30 horas de este sábado; sin embargo, se retrasó debido a que en los juzgados se tenían programadas otras audiencias antes.

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      Acciones de la autoridad

      Una vez que dio inicio, la defensa legal de los imputados solicitó que la audiencia fuera privada; sin embargo, la jueza desechó la petición.

      Hasta el cierre de esta edición la audiencia seguía en curso. En ella se tenía programado que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) exponga los argumentos de la detención de Diego Sebastián y Gerardo, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Barrientos, desde la mañana del viernes 4 de septiembre, luego de que la fiscalía mexiquense les cumplimentara orden de aprehensión por los delitos mencionados.

      La autoridad judicial determinará si califica de legal la detención de ambos y posteriormente se estima que el agente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso de los investigados por la muerte de las cuatro personas, ocurrida la tarde del pasado 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure de la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

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