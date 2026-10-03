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Dunia Ludlow renuncia a la dirección de Tiendas SuperISSSTE

Ludlow agradeció la confianza de Claudia Sheinbaum y Martí Batres en su liderazgo.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 06:09 p.m.
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Dunia Ludlow renuncia a la dirección de Tiendas SuperISSSTE
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de casi dos años, Dunia Ludlow renunció a la dirección de las Tiendas SuperISSSTE.

      Detalles de la renuncia y agradecimientos

      A través de redes sociales, la funcionaria contó que el pasado viernes acabó su etapa a cargo de dicha cadena de supermercados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

      "Lo hago profundamente agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el director general del ISSSTE Martí Batres por la confianza que depositaron en mí", comentó.

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      Gestión y resultados en SuperISSSTE

      Cabe decir que Ludlow fue nombrada directora de SuperISSSTE el 7 de octubre de 2024.

      Acusó que durante las administraciones del neoliberalismo hubo abandono y cierres de estas Tiendas, "una red debilitada y sin crecimiento que parecía encaminada a desaparecer poco a poco, dejando de cumplir su misión de cumplir al pueblo".

      "Dignificamos todas nuestras tiendas, que sufrían un fuerte deterioro. Mejoramos instalaciones, incrementamos el abasto y fortalecimos la distribución. Entendimos que una tienda pública podía ser mucho más", dijo.

      Destacó que actualmente SuperISSSTE cuenta con 48 sucursales y 2 supermóviles en México, incorporaron más de mil 500 productos de cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) mexicanas, y las ventas a nivel global aumentaron a 260 por ciento.

      "Hacer el 'super' forma parte de la vida cotidiana de una comunidad. Me voy agradecida, orgullosa de lo construido. Gracias SuperISSSTE", concluyó.

      El pasado 21 de septiembre afirmó que esperaría la convocatoria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la coordinación municipal para la alcaldía Cuauhtémoc con destino a las elecciones de 2027.

      "Lo importante es esperar a que salga la convocatoria. Como bien saben, yo siempre he trabajado aquí en la alcaldía Cuauhtémoc desde hace muchos años, más de 11 años trabajando", declaró ante medios de comunicación.

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