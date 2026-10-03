Nadie es menos mexicano por haber nacido en otro país: Rubin

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Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), se pronunció sobre el caso de la senadora con licencia Jasmine Bugarín, electa por Morena como defensora de la transformación en Nayarit y quien el viernes inició trámites para renunciar a su nacionalidad estadounidense.

Opinión de Larry Rubin sobre nacionalidad y lealtad

"Bugarín nació en Estados Unidos, de padres nayaritas, y ha reconocido que conserva la ciudadanía estadounidense. Ese hecho no demuestra que vaya a traicionar a México ni que pretenda interferir en la vida interna de un partido. Afirmaciones de esa gravedad requieren pruebas", sostuvo el titular de la AmSoc en un pronunciamiento que compartió en redes sociales.

En este mismo sentido, Larry Rubin consideró que nadie "es menos mexicano o menos leal por haber nacido en otro país o conservar otra nacionalidad", esto, luego de que el partido oficialista aprobara la reforma para impedir que candidatos a cargos públicos cuenten con dos nacionalidades.

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Reforma de Morena y consecuencias legales

La AmSoc, autonombrada representante de todos los ciudadanos, asociaciones y empresas americanas desde 1942, hizo un llamado a entender que contar con dos nacionalidades no se convierte en una "presunción de deslealtad".

"Exigir la renuncia a otra nacionalidad como prueba automática de lealtad puede acarrear consecuencias jurídicas y fiscales. La renuncia estadounidense tiene un procedimiento formal y ciertas obligaciones fiscales y pueden subsistir o depender de las circunstancias de cada persona", advirtió Rubin.

Recordó que la Constitución reconoce el derecho a ser votado conforme a los requisitos legales y reconoció las disposiciones sobre nacionalidad de los artículos 32 de la Constitución federal y 62 de la Constitución de Nayarit. "Toda restricción debe tener fundamento y ser proporcional. (Artículos 35, fracción II, y 41,base I.)", enfatizó.

Cabe destacar que Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM, fue perfilada por Morena y el Partido Verde para competir por la Gubernatura de Nayarit, sin embargo, su caso se ha vuelto mediático debido a que nació en California, Estados Unidos, según cuenta, debido a que sus padres mexicanos dedicados al campo tuvieron que migrar para trabajar.