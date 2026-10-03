Giran aprehensión contra a Iván "N" por feminicidio en San Nicolás Tolentino
El cuerpo de la víctima fue encontrado con heridas de arma blanca en la comunidad de Santa Catarina
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Iván "N", de 41 años de edad, fue notificado en reclusión por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de una orden de aprehensión en su contra, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en concurso real con los delitos vinculados a la desaparición de personas.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), al servicio de la sociedad, identificó a esta persona como probable responsable del deceso de una mujer originaria de Rioverde, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la comunidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, el 21 de septiembre de 2026, y de quien se había emitido una ficha de búsqueda desde el momento en que sus familiares perdieron contacto con ella.
La víctima presentaba heridas visibles producidas por un arma blanca, por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en Rioverde, donde se le practicó la necropsia de ley.
Agentes fiscales de la Unidad Para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión en contra de Iván "N", quien ya se encontraba privado de la libertad por otros hechos delictivos en un centro penitenciario de la región.
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Tras la cumplimentación del mandato judicial, el señalado quedó a disposición de un Juez y a la espera de su audiencia inicial, donde la Fiscalía potosina buscará obtener su vinculación a proceso.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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