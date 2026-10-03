logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México

Ford asumirá costos de reparación tras llamado de Profeco por riesgos en cámara y amortiguadores.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 04:23 p.m.
A
Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Más de seis mil vehículos de las marcas Ford y Lincoln serán llamados a revisión debido a un error en el software de infoentretenimiento, dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

      Profeco supervisa reparación y costos asumidos por Ford

      En un comunicado, indicó que la empresa asumirá los costos de las reparaciones que sean necesarias, por lo que los propietarios solo deben revisar si sus vehículos están entre los modelos señalados.

      Detalló que se trata de 6 mil 558 unidades que presentan fallas en el citado software, lo que repercute en la cámara de reversa y puede ocasionar una imagen en blanco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con la Profeco, la empresa realizará las actualizaciones requeridas.

      Modelos Ford y Lincoln afectados y riesgos detectados

      Del total de vehículos que deben ir a revisión por fallas en el software, 2 mil 569 unidades son de los años 2019 a 2024 y los modelos son:

      Bronco Sports

      Corsair

      Continental

      Edge

      Expedition

      Explorer

      F150/Lobo

      Fusion

      MKZ

      Nautilus

      Navigator

      Super Duty

      Transit

      Las 3 mil 989 unidades restantes son del modelo Bronco entre los años 2021 y 2024, donde los ocupantes puedan experimentar "rebotes, ruidos y/o fugas de líquido cerca de las ruedas traseras".

      La alerta es porque "como consecuencia, los depósitos externos del amortiguador trasero que se separan del vehículo pueden crear un peligro para otros usuarios".

      Por ello Ford reparará o sustituirá los componentes afectados para el bienestar y seguridad de los usuarios.

      ¿Qué hacer si tienes un auto Ford?

      Los usuarios de estos modelos pueden ponerse en contacto con Ford Motor Company y Lincoln, para checar si sus vehículos están en la lista, a través de su número telefónico, correo electrónico o en sus sitios web.

      La Profeco recordó que las reparaciones que sean necesarias no tendrán ningún costo para los propietarios.

      Indicó que verificará el cumplimiento de estos llamados y recordó que sus líneas de contacto para mayor atención a las quejas de los usuarios.

      Ford Motor Company: 800 7138 466

      Página oficial: https://www.ford.mx/

      Profeco: 55 5568 8722 y 800 468 8722

      Correo electrónico Ford: atnclien@ford.com.

      Correo electrónico Profeco: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México
      Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México

      Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México

      SLP

      El Universal

      Ford asumirá costos de reparación tras llamado de Profeco por riesgos en cámara y amortiguadores.

      Venta de autos nuevos crece 8% en septiembre: Inegi
      Venta de autos nuevos crece 8% en septiembre: Inegi

      Venta de autos nuevos crece 8% en septiembre: Inegi

      SLP

      El Universal

      Las marcas de mayor volumen de venta en el mercado están: Nissan, General Motors (GM) y Volkswagen (VW).

      Hyundai presenta nueva generación Tucson 2027 en Nueva York
      Hyundai presenta nueva generación Tucson 2027 en Nueva York

      Hyundai presenta nueva generación Tucson 2027 en Nueva York

      SLP

      El Universal

      El modelo 2027 incluye el sistema Pleos Connect con inteligencia artificial y una variante todoterreno XRT PRO.

      Autos inundados, qué revisar antes de comprar un auto en subasta
      Autos inundados, qué revisar antes de comprar un auto en subasta

      Autos inundados, qué revisar antes de comprar un auto en subasta

      SLP

      Redacción

      Los costos de reparación y riesgos eléctricos aumentan en vehículos híbridos y eléctricos tras una inundación.