Llaman a revisión de miles de automóviles de Ford en México

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Más de seis mil vehículos de las marcas Ford y Lincoln serán llamados a revisión debido a un error en el software de infoentretenimiento, dio a conocer la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Profeco supervisa reparación y costos asumidos por Ford

En un comunicado, indicó que la empresa asumirá los costos de las reparaciones que sean necesarias, por lo que los propietarios solo deben revisar si sus vehículos están entre los modelos señalados.

Detalló que se trata de 6 mil 558 unidades que presentan fallas en el citado software, lo que repercute en la cámara de reversa y puede ocasionar una imagen en blanco.

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De acuerdo con la Profeco, la empresa realizará las actualizaciones requeridas.

Modelos Ford y Lincoln afectados y riesgos detectados

Del total de vehículos que deben ir a revisión por fallas en el software, 2 mil 569 unidades son de los años 2019 a 2024 y los modelos son:

Bronco Sports

Corsair

Continental

Edge

Expedition

Explorer

F150/Lobo

Fusion

MKZ

Nautilus

Navigator

Super Duty

Transit

Las 3 mil 989 unidades restantes son del modelo Bronco entre los años 2021 y 2024, donde los ocupantes puedan experimentar "rebotes, ruidos y/o fugas de líquido cerca de las ruedas traseras".

La alerta es porque "como consecuencia, los depósitos externos del amortiguador trasero que se separan del vehículo pueden crear un peligro para otros usuarios".

Por ello Ford reparará o sustituirá los componentes afectados para el bienestar y seguridad de los usuarios.

¿Qué hacer si tienes un auto Ford?

Los usuarios de estos modelos pueden ponerse en contacto con Ford Motor Company y Lincoln, para checar si sus vehículos están en la lista, a través de su número telefónico, correo electrónico o en sus sitios web.

La Profeco recordó que las reparaciones que sean necesarias no tendrán ningún costo para los propietarios.

Indicó que verificará el cumplimiento de estos llamados y recordó que sus líneas de contacto para mayor atención a las quejas de los usuarios.

Ford Motor Company: 800 7138 466

Página oficial: https://www.ford.mx/

Profeco: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Correo electrónico Ford: atnclien@ford.com.

Correo electrónico Profeco: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.