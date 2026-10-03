Jorge Romero acusa a Jesús Ramírez por ataque a estatua de Calderón en Aguascalientes

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AGUASCALIENTES, Ags., octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, responsabilizó a Jesús Ramírez, exvocero de la Presidencia de la República, del ataque a la estatua del ex presidente Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos.

Jorge Romero acusa a Jesús Ramírez por ataque a estatua Calderón

"Que no nos cuenten que fue algo espontáneo, fue mandado por el señor Jesús Ramírez, ese señorón llamado Jesús Ramírez, ese gran 'prócer de la patria', el que mandó a hacer ese acto".

Dijo que habló con Calderón Hinojosa sobre la agresión a su figura "y nos da risa, nos da ternura; los exhibe a ellos, no a nosotros".

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El presidente del PAN dijo que Felipe Calderón "siempre habrá de ser un referente al que desde el PAN vamos a defender".

Romero Herrera relacionó la política de "abrazos-no balazos", que promovió Andrés Manuel López Obrador, con la agresión a la efigie de Calderón.

"Fíjate qué simbolismo: Decapitan una estatua y les da igual los miles de decapitados que hay en este país por su dizque política de abrazos-no balazos", dijo.

Críticas de Jorge Romero a la política de seguridad y gobierno de Morena

Este sábado 3 de octubre de 2026, Jorge Romero asistió a la presentación del Cuarto Informe de Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes.

El mensaje de la vulneración a la estatua, en el contexto nacional de violencia y homicidios, agregó, es que en 8 años de gobierno de Morena las cosas han cambiado para mal.

"Pues bueno, hace ocho años ¿qué nos decían?, que todo como por arte de magia lo iban a resolver.

"Ocho años después, ¿qué han resuelto?, no solamente en términos de violencia, de economía, de corrupción. ¡Ya no hay corrupción en este país!, mucho menos nos enteramos de que hay contratos de los hijos del presidente, los farsantes que hace 8 años dijeron que iban a cambiar México y que en efecto sí lo cambiaron, pero para mal".

También minimizó la reciente reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Otra que nos da completamente igual, ahí sentado, ahí con gallinas, ahí diciendo las cosas que ya, reiterativo, que ya solamente él quiere oír", aseveró.

Recalcó que López Obrador le vio la cara al país y dividió a la sociedad. "Él es el personaje que instauró la política de dividirnos como sociedad, cuando México necesita que nos unamos. Nos guste o no, todos somos México".

En el Centro de Convenciones de Aguascalientes, ubicado a un costado de la Isla San Marcos, Jorge Romero alabó el trabajo de Tere Jiménez al frente del Gobierno del Estado: Una súper mujer, una súper gobernadora que ha mantenido a Aguascalientes en orden, en paz, con crecimiento y ya quisieran muchos estados en este país vivir lo que se vive en Aguascalientes".

Afirmó que el PAN va a mantener el gobierno en el estado hidrocálido. "No hay ningún solo estudio que no nos diga, lo digo sin presunción, ni uno solo no dice que el PAN va a mantener el gobierno aquí en Aguascalientes... porque se ha gobernado bien".

Dijo que ese es el sello de Acción Nacional tanto en Aguascalientes como en Chihuahua, Guanajuato y Querétaro: es Gobernar bien, "que para efectos es lo único que importa para la gente".