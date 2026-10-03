Tri y Estados Unidos disputan clásico de Concacaf en estadio State Farm

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La rivalidad más importante de la Concacaf vuelve a escena. Después de la Copa del Mundo, las selecciones de México y Estados Unidos vuelven a verse las caras, ahora en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, hogar de los Cardinals en la NFL y, aunque sea de carácter amistoso, estos partidos siempre se juegan con otra intensidad y es obligatorio ganar.

Partido amistoso clave para entrenadores

Para los directores técnicos es una prueba importante en sus respectivos proyectos. Mauricio Pochettino, que lleva más tiempo al frente de las Barras y las Estrellas, no ha podido vencer a México desde que asumió en 2024 y, para Rafael Márquez, el flamante nuevo entrenador del "Tri", significaría su primera victoria desde el banquillo.

Historial y expectativas previas al encuentro

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En sus dos primeros encuentros, México empató 1-1 frente a Colombia y Perú, con goles de Gilberto Mora y Víctor Guzmán respectivamente; la joven estrella del Tijuana no se sabe si será titular o entrará de cambio en el segundo tiempo, pero Rafa espera mayor contundencia en el ataque tricolor.

Del otro lado, el conjunto estadounidense llega con mejores números. En los últimos dos amistosos, golearon 4-1 a Perú y 4-2 a Chile. Además, en el State Farm, no ha perdido contra México.

La última vez que se jugó este clásico, el resultado fue favorable para el Tri, que se impuso 2-1 en la final de la Copa Oro 2025, con anotaciones de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

El partido comenzará a las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) y será transmitido por "Azteca 7", "Canal 5", "Prime Video" y "Claro Sports"; sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes te dejamos el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas las acciones más destacadas.