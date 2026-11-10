Echan atrás la evaluación en el PJF
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Ciudad de México.- El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) derogó las reglas para la evaluación de desempeño de los trabajadores del Poder Judicial, quienes desde el viernes realizan un paro de labores.
La tarde de este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que abroga el similar por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del PJF.
El OAJ resaltó que esta determinación es para cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita, y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la justicia, así como la continuidad de los servicios y adecuada atención en beneficio de la ciudadanía.
Las movilizaciones de los empleados del PJF se registraron en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, Sonora, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Zacatecas.
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Estas acciones ocurrieron por el acuerdo general del pleno del OAJ que buscaba regular el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del PJF, publicado el pasado 5 de noviembre en el DOF.
El órgano administrativo del OAJ informó que sesionó de manera extraordinaria este lunes para realizar los ajustes.
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