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INE informa de un acuerdo con personal que solicita aumento

La consejera presidenta Blanca Cruz dijo que el incremento salarial base será del 6% con posibilidad de ajuste

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 04:58 p.m.
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      Tras reunirse por casi tres horas a puerta cerrada con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, informó que fue aceptada la propuesta de las autoridades de incremento salarial del 6 por ciento, con el compromiso de que esa es la base para revisar las posibilidades presupuestales de un mayor aumento.

      En conferencia de prensa, detalló que se explicó ampliamente al personal cómo funcionan los procedimientos de presupuestación, aprobación y redistribución del presupuesto asignado al Instituto.

      Indicó que primero el INE esperará a conocer en qué términos se aplicará el recorte presupuestal anunciado por la Cámara de Diputados para realizar las redistribuciones correspondientes.

      "Tenemos el acuerdo con ellos de que vamos a revisar con la base mínima del seis por ciento y hasta donde podamos crecerlo con base en la disponibilidad que nosotros tengamos", afirmó.

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      La consejera señaló que no se descarta solicitar una ampliación presupuestal ante las instancias correspondientes si fuera necesario, y adelantó que si en 2027, una vez avanzadas las actividades prioritarias del proceso electoral, se generan economías en la segunda mitad del año, esos recursos podrían redirigirse a las áreas detectadas como prioritarias, tanto en juntas ejecutivas locales y distritales como en los módulos.

      Aseguró que el compromiso asumido con los trabajadores es continuar con la revisión para generar mejores condiciones salariales y que este análisis también se incorporará en el anteproyecto de presupuesto 2027 que presentará el INE.

      Los representantes de los trabajadores que participaron en la reunión no han fijado su postura.

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