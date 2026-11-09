Cesantía y vejez: requisitos para acceder a una pensión

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Entender cómo funciona la cesantía y vejez es importante cuando te acercas a la etapa de retiro.

Ambas modalidades permiten acceder a una pensión del IMSS, pero se diferencian principalmente por la edad en que puede solicitarse y por los requisitos que corresponden según el régimen bajo el que hayas cotizado.

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar tu edad, las semanas registradas y el monto aproximado que podrías recibir. Para tener una referencia, puedes utilizar una herramienta de pensión por cesantía y evaluar distintos escenarios antes de tomar una decisión.

Qué es cesantía y vejez

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Si quieres saber qué es cesantía y vejez, ambos conceptos se relacionan con el acceso a una pensión cuando una persona deja de trabajar y alcanza determinada edad.

La cesantía en edad avanzada corresponde a quienes tienen entre 60 y 64 años y cumplen con las condiciones de cotización establecidas.

La pensión por vejez se solicita a partir de los 65 años.

En ambos casos, es necesario encontrarse dado de baja del régimen obligatorio y reunir las semanas requeridas de acuerdo con la ley que corresponda.

Qué diferencia hay entre cesantía y vejez

La principal diferencia está en la edad de acceso.

Solicitar la pensión antes de los 65 años también puede influir en el porcentaje que se recibe respecto del monto correspondiente por vejez.

Los porcentajes indicados son:

*60 años: 75%;

*61 años: 80%;

*62 años: 85%;

*63 años: 90%;

*64 años: 95%.

A partir de los 65 años corresponde la modalidad de vejez.

Por eso, el momento elegido para solicitar la pensión puede tener un efecto directo en el ingreso que recibas durante el retiro.

Requisitos para pensión por cesantía y vejez

Los requisitos para pensión por cesantía y vejez dependen principalmente de la fecha en que comenzaste a cotizar ante el IMSS.

Si cotizas bajo la Ley 73

Este régimen corresponde a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Se requiere:

*al menos 500 semanas cotizadas;

*tener como mínimo 60 años para cesantía;

*tener 65 años para vejez;

*estar dado de baja del régimen obligatorio;

*encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos.

El periodo de conservación equivale a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de baja.

Si cotizas bajo la Ley 97

Este régimen aplica a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Para 2026 se requieren al menos 875 semanas cotizadas.

El requisito aumentará en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1,000 semanas en 2031.

También debes haber causado baja del régimen obligatorio y encontrarte sin trabajo remunerado al presentar la solicitud.

Fuente: Shutterstock

Qué considerar antes de pensionarte a los 60 años

Una pensión por cesantía en edad avanzada puede ser una opción para quien ya no trabaja y necesita comenzar a recibir ingresos antes de los 65 años.

Sin embargo, solicitarla antes de llegar a la edad de vejez puede implicar recibir un porcentaje menor.

Antes de decidir, conviene revisar factores como:

*necesidad de ingresos inmediatos;

*situación laboral;

*salud;

*semanas acumuladas;

*régimen aplicable;

*monto estimado de la pensión;

*posibilidad de esperar algunos años antes de solicitarla.

La decisión debe responder a las condiciones particulares de cada trabajador.

Cómo verificar tus semanas cotizadas

Antes de presentar una solicitud, revisa que el IMSS tenga correctamente registradas tus semanas.

Este dato permite confirmar si ya cumples con el mínimo establecido para tu régimen.

También es recomendable verificar que tu información personal coincida entre los registros del IMSS y tu cuenta de Afore.

Si encuentras semanas faltantes o inconsistencias, puedes iniciar un proceso de aclaración antes de solicitar la pensión.

Qué documentos necesitas

Para realizar el trámite se señalan los siguientes documentos:

*copia certificada del acta de nacimiento;

*estado de cuenta de la Afore con antigüedad no mayor a seis meses;

*identificación oficial vigente;

*comprobante de domicilio reciente;

*CURP;

*RFC con homoclave;

*CLABE bancaria.

Además de reunirlos, revisa que nombres, fechas y demás información coincidan en todos tus documentos para evitar retrasos.

Cómo solicitar la pensión

Antes de comenzar, confirma que ya cumples con la edad y las semanas exigidas.

Después:

verifica que tus datos personales estén actualizados; reúne la documentación necesaria; confirma que estés dado de baja del régimen obligatorio; presenta la solicitud ante el IMSS; espera la resolución correspondiente.

El trámite puede iniciarse de forma presencial o mediante los servicios digitales disponibles.

Una vez presentada la solicitud completa, el plazo de resolución señalado es de 12 días hábiles.

Qué papel tiene el ahorro acumulado

Las aportaciones destinadas al retiro se acumulan durante la vida laboral y se invierten para generar rendimientos.

En el Régimen 97, el saldo de la cuenta individual adquiere especial importancia porque influye en las condiciones disponibles al momento de pensionarse.

Por eso, además de las semanas cotizadas, conviene dar seguimiento a las aportaciones, el saldo y la evolución de los recursos destinados al retiro.

Fuente: Shutterstock

Elegir el momento del retiro requiere planificación

Comprender cómo funcionan la cesantía y vejez permite evaluar con mayor claridad cuándo solicitar una pensión y qué condiciones debes cumplir.

La edad, el régimen y las semanas cotizadas son factores centrales. Mientras la cesantía permite iniciar el retiro desde los 60 años, la modalidad de vejez corresponde a partir de los 65.

Antes de presentar la solicitud, revisa tu historial de cotización, confirma que tus datos estén actualizados y estima el monto que podrías recibir. Así podrás elegir el momento del retiro con mayor información y de acuerdo con tus necesidades económicas.